Мероприятие начали байкотировать на высоком уровне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что в годовщину СВО ожидаются события, которые Россия "запомнит". По сведениям российских СМИ, украинская сторона намерена сделать громкое заявление во время заседания Генеральной ассамблеи ООН 22 февраля.

Киев собирается выступить с речью "обличающей" Москву. В здании организации проведут мероприятие, на которое приглашают всех самых высокопоставленных представителей стран.

Однако, как оказалось, встречу начали байкотировать на высоком уровне еще до начала. Генсек ООН Антониу Гутерреш, согласно сообщениям источников, не намерен принимать в ней участия. Он считает неуместными любые неформальные мероприятия, проводимые одной стороной конфликта без участия другой.

Информацию об этом подтвердил и официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, который заявил, что Гутерреш готов пойти на организованную Украиной встречу только при согласии всех сторой, в том числе и России.