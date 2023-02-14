Американцы требуют от украинцев отказаться от навязанной Москвой тактики боев

В преддверии годовщины начала российской спецоперации американские власти опасаются, что единство союзников по поводу поддержки Украины в финансовом и военном плане может быть подорвано, если украинская сторона не продемонстрирует успехов на поле боя. Как пишет The Washington Post, после одобрения очередного пакета помощи Вашингтон выдвинул Киеву новый ультиматум.

Сейчас украинские войска сдерживают натиск во всех точках, куда атакует российская армия. Это создает крайне ограниченные возможности для украинцев начать контрнаступление, для которого Запад послал новое вооружение, передает "Свободная пресса". И хотя власти США официально заявляют, что уважают решения Зеленского, за кулисами они оказывают серьезное давление на Киев с требованием отказаться от сражений в навязанных Москвой направлениях.

"Вместо этого они призвали Украину уделить первоочередное внимание срокам и проведению весеннего контрнаступления, особенно в связи с тем, что Соединенные Штаты и Европа обучают украинских бойцов более сложному вооружению, направляющемуся на поле боя", – указывается в статье.

Дополнительные сложности для Запада вызывают заявления украинских властей о намерении вернуть Крым. В США неоднократно отмечали, что ВСУ не обладают для этого достаточными ресурсами. Несоответствие между целями и возможностями вызывает у Европы опасения, что конфликт может длиться бесконечно, погружая западные страны в пучину высокой инфляции.

На этом фоне помощники Байдена говорят, что они придерживаются "наилучшего" курса действий: дать Украине возможность отвоевать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем сесть с Путиным за стол переговоров, сообщает Общественная служба новостей.

