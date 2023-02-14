Уничтожение спутников НАТО: раскрыта тактика России

Москва приняла окончательное решение

Западные спутники стали одним их главных помощников Украины в конфликте с Россией. Данные с них помогают раскрыть местоположение российской армии и скоординировать удары по важным военным объектам. На этом фоне российские эксперты нередко призывали Москву к уничтожению космических объектов НАТО, однако до сих пор руководство страны не предпринимало никаких публичных шагов в этом направлении.

Военный аналитик Александр Михайлов объяснил, какой тактики придерживается Россия. По его словам, для американцев удар по спутниковой системе стал бы прямым нападением на инфраструктуру альянса, так называемым casus belli.

"На военно-техническом уровне Россия могла бы пресечь работу спутниковой группировки НАТО, если бы не обстоятельства, которые последуют за этим", – отметил эксперт.

Он указал, что у России также есть собственная система из гражданских и военных спутников. Они имеют важное стратегическое значение, и ни одно из существующих государств не заинтересовано в том, чтобы ставить под угрозу собственные космические объекты.

Ранее в НАТО анонсировали создание единой сети коммерческих и государственных спутников. По задумке, это поможет странам альянса улучшить собственные возможности в области разведки и наблюдения, передает "Радио 1".