Город окружили с трех сторон

Последние несколько недель российские и украинские войска сражаются за Бахмут (Артемовск). Город стал для обеих сторон важным пунктом по своему значению – для Киева это новый символ нерушимости, а для Москвы в перспективе важная военная победа.

Зеленский категорически отказывается от сдачи города, посылая туда новые резервы, чем вызывает недовольство США – американцы не видят смысла от такого кровавого удерживания населенного пункта, который в стратегическом плане только расходует ресурсы армии, но не дает ей никакого преимущества. И на фоне всего происходящего в России постоянно сообщают об успешном продвижении войск в сторону Артемовска.

Ранее Киев запретил въезд гражданского населения в город, из-за чего американские журналисты назвали это прелюдией к сдаче Бахмута российским войскам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Российские аналитики тоже считают, что до окончательного освобождения населенного пункта остались считанные мгновения.

Политолог Никита Донцов в беседе с телеканалом "360" сделал важное заявление о продвижении ВС РФ в сторону Бахмута. Он утверждает, что ВСУ лишились всех шансов удержать город под своим контролем.

"Тут не надо быть военным экспертом, чтобы понять ситуацию. Достаточно просто посмотреть на карту. Город уже окружен с трех сторон", – заявил он.

По словам эксперта, сейчас у украинцев нет возможностей качественно изменить ситуацию в свою сторону, пока российская армия продолжает продвижение. Он выразил мнение, что об освобождении Артемовска станет известно в ближайшие несколько дней или недель.