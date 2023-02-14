В "бахмутский котел" попали 1500 солдат ВСУ - СМИ

Однако сдаваться противник пока не собирается

Армия РФ смогла перерезать оставшиеся пути для отхода противника из Бахмута. По некоторым данным, сообщил в социальных сетях военкор Евгений Поддубный, в окружение попала многочисленная группировка Вооруженных сил Украины.

Поддубный уточнил, что гарнизон засел в районе села Парасковиевка – это остатки ТРО из 125-й бригады, подразделения из 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Численность противника, попавшей в кольцо, насчитывает до полутора тысяч украинских солдат, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Позднее сообщение с указанной информацией в телеграм-канале Подубного было удалено.

Военкор Александр Коц указал ранее, что российские войска вышли на границы Парасковиевки. Контроль над селом позволил перекрыть дороги из Славянска в Бахмут, а также оперативно окружить гарнизон противника. Именно по этой трассе оставался последний путь для снабжения ВСУ на бахмутском направлении.