Прорвана эшелонированная оборона украинского противника в ЛНР

Прорвана эшелонированная оборона украинского противника в ЛНР
Фото: www.unsplash.com
Армия России продолжает продвижение

В этом месяце исполнится ровно год со старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. За прошедшие месяцы российским войскам удалось выполнить ряд важных задач. Сегодня, 15 февраля, стало известно о важном прорыве на Донбасском фронте.

Как отмечает телеканал "360", Вооруженным силам Российской Федерации удалось пробить эшелонированную оборону украинского противника на территории Луганской народной республики.

Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что оборона была пробита силами мотострелкового подразделения нашей армии. Столкновение двух войск произошло в лесистой местности на территории республики.

Удар российских бойцов внес панику в ряды Вооруженных сил Украины – противник лихорадочно покидал свои позиции в попытке спастись. Как отмечает "Радио 1", украинцы отступили на расстояние до трех километров. Позже также без особых трудностей была прорвана вторая линия обороны противника.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат

Военные нашли способ выманить противника

Российские истребители над Польшей переполошили НАТО

Военные сообщили о воздушном инциденте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей