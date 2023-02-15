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В этом месяце исполнится ровно год со старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. За прошедшие месяцы российским войскам удалось выполнить ряд важных задач. Сегодня, 15 февраля, стало известно о важном прорыве на Донбасском фронте.
Как отмечает телеканал "360", Вооруженным силам Российской Федерации удалось пробить эшелонированную оборону украинского противника на территории Луганской народной республики.
Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что оборона была пробита силами мотострелкового подразделения нашей армии. Столкновение двух войск произошло в лесистой местности на территории республики.
Удар российских бойцов внес панику в ряды Вооруженных сил Украины – противник лихорадочно покидал свои позиции в попытке спастись. Как отмечает "Радио 1", украинцы отступили на расстояние до трех километров. Позже также без особых трудностей была прорвана вторая линия обороны противника.
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