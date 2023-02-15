Раскрыт коварный план киевского режима

Несмотря на череду разгромных поражений, украинская армия не расстается с надеждой добиться успехов на поле специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Нашим военным удалось раскрыть планы противника на Крымский полуостров.



Важной информацией с общественностью поделился представитель администрации Запорожья Владимир Рогов. Именно в этом новом российском субъекте украинцы надеются осуществить прорыв, отмечает интернет-издание URA.RU.



По расчетам начальников Вооруженных сил Украины, незалежные вояки должны начать наступление с Запорожской области и в итоге перерезать сухопутный коридор на Крым и Херсонскую область, передает телеканал RT.



Рогов подчеркнул, что российское командование хорошо осведомлено о планах противника. Армия нашей страны уже готова к встрече непрошенных гостей. Как подчеркнул представитель властей Запорожья, в этом регионе возведена эшелонированная линия обороны, которая не позволит украинским воякам реализовать коварные планы.



Кроме того, как отметил Рогов, на сегодняшний день у украинской армии нет достаточных резервов для того, чтобы ринуться в наступление, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

