Перережут с Запорожья: всушники нацелились на Крым

Перережут с Запорожья: всушники нацелились на Крым
Фото: www.unsplash.com
Раскрыт коварный план киевского режима

Несмотря на череду разгромных поражений, украинская армия не расстается с надеждой добиться успехов на поле специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Нашим военным удалось раскрыть планы противника на Крымский полуостров.

Важной информацией с общественностью поделился представитель администрации Запорожья Владимир Рогов. Именно в этом новом российском субъекте украинцы надеются осуществить прорыв, отмечает интернет-издание URA.RU.

По расчетам начальников Вооруженных сил Украины, незалежные вояки должны начать наступление с Запорожской области и в итоге перерезать сухопутный коридор на Крым и Херсонскую область, передает телеканал RT.

Рогов подчеркнул, что российское командование хорошо осведомлено о планах противника. Армия нашей страны уже готова к встрече непрошенных гостей. Как подчеркнул представитель властей Запорожья, в этом регионе возведена эшелонированная линия обороны, которая не позволит украинским воякам реализовать коварные планы.

Кроме того, как отметил Рогов, на сегодняшний день у украинской армии нет достаточных резервов для того, чтобы ринуться в наступление, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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