Российские войска отрабатывают на всех точках фронта

Проведение спецоперации на территории украинского государства осложняется тем, что противник предпринимает вероломные попытки прорыва на разных направлениях. Однако Армии России успешно удается купировать потуги незалежных вояк. Последними новостями с Харьковского направления поделились местные власти.



Так, руководитель военно-гражданской администрации этого региона Виталий Ганчев сообщил, что на данный момент порядка 20 населенных пунктов находятся под полным контролем наших военнослужащих. В то же время, на территории области продолжаются кровавые боестолкновения.

"На Харьковском направлении идут ожесточенные бои", – сообщил представитель администрации.

При этом всего несколько недель назад Ганчев сообщал, что нам удалось взять под контроль 11 населенных пунктов. Таким образом, темпы продвижения Вооруженных сил России являются достаточно высокими.



По словам представителя местных властей, особенно тяжелые бои проходят в направлении Купянского района и многострадального Изюма. Ганчев особо подчеркнул, что все ранее взятые под контроль России населенные пункты Харьковской области будут планомерно освобождены.



К слову, ранее стало известно, что наши бойцы прорвали две линии обороны ВСУ в ЛНР. Такую информацию публикует телеканал "360".

