Украинцы хорошо закрепились в центре Херсонщины

Вынужденное решение на время вывести наши войска из Херсона сильно расстроило многих жителей России. Однако того требовали обстоятельства – но сейчас Армия России продолжает расправляться с врагом в центре Херсонщины.



Так, сегодня, 15 февраля, стало известно, что наши Вооруженные силы нанесли сокрушительный удар по стоянке военной техники украинского противника, которая находилась в Херсоне. Сообщается, что незалежные разместили свои боевые машины в одном из промышленных районов столицы Херсонщины.



Мощный удар по позициям противника нанесли российские артиллеристы. В результате их атаки было уничтожено восемь военных машин всушников, также ликвидированы 12 незалежных вояк, еще пятеро получили серьезные ранения. Сообщается, что стоянку обстреляли массированным огнем в ночь на среду.



К слову, ранее украинское командование уличили в планах перерезать сухопутный коридор в Крым, передает телеканал "360". Киевский режим планирует нападение через Запорожскую область.

