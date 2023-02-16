Блинкен указал на тупость Киева в отношении Крыма

Вашингтон просит украинцев передумать

Официальные лица США не согласны с решением украинского командования предпринять меры по возвращению Крымского полуострова под свой контроль. Об этом в личной беседе представителям Киева говорит госсекретарь Энтони Блинкен, сообщают источники.

В Вашингтоне заявляют, что российский президент Владимир Путин относится к Крыму как к полноправной части России, и нападение на полуостров может стать последней "красной линией", которая побудит его на более решительные действия в конфликте.

Блинкен в личных беседах говорит, что США не поощряют желание Украины вернуть Крым, однако подчеркивают, что окончательное решение остается за Украиной, сообщает "Радио 1". Вместо этого Вашингтон пытается побудить украинское руководство предпринять более активные действия на восточном направлении.

Также во время недавнего разговора с Киевом Энтони Блинкен указал, что желание вернуть контроль над Крымским полуостровом является тупой позицией.

"Он не сказал эти слова открыто, они подразумевались", – сообщили источники.

Однако еще два осведомителя заявили, что не воспринимают заявление госсекретаря в таком ключе. Напротив, оно звучало больше как открытость Блинкена к потенциальному противостоянию между Украиной и Россией за Крым, передает Общественная служба новостей.