"Склады пусты": на Западе сделали заявление о поставках оружия Украине

"Склады пусты": на Западе сделали заявление о поставках оружия Украине
Фото: Axel Heimken/dpa/www.globallookpress.com
В Североатлантическом альянсе не могут произвести новые снаряды

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ситуация в оборонном секторе Запада достаточно напряженная. Представитель альянса известен своей способностью аккуратно подбирать слова, однако в действительности он подразумевает, что у западных государств в арсенале ничего не осталось, пишет журналист FT Генри Фой.

За прошедший год США и ЕС потратили порядка 38 млрд долларов в виде оружия на поддерку украинской армии. Всего Запад передал Украине помощи на 110 млрд долларов.

"Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не остается. Склады и свалки пусты", – указывает обозреватель.

Он отметил, что Эстония опустошила свои запасы 155-мм артиллерийских орудий, Дания передала все до единой гаубицы "Цезарь". 

На этом фоне у министров обороны НАТО появляются серьезные опасения, что дальше поддерживать украинский конфликт будет нечем. Дополнительные проблемы им сулит вероятное новое наступление России весной. По их прогнозам, ВС РФ смогут в день запускать столько снарядов, сколько вся Европа производит за месяц. 

"Европейские заводы едва в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Украины. Сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза", – пишет Фой.

Сейчас многие фабрики по производству военной техники на Западе простаивают из-за проблем с заключением прямых контрактов со странами коалиции. Из-за этого в НАТО предлагают членам объединиться, чтобы делать долгосрочные контракты у поставщиков на нужды ВСУ, но из-за несогласия некоторых участников процесс продвигается туго.

Дополнительная проблема – в поставках вооружения. В США предупредили Украину, что всю обещанную технику доставить в страну крайне трудно из-за логистических проблем. Они не исключают, что в какой-то момент грузы могут попросту застрять на границе между европейскими странами, передает РИА ФАН

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин публично поиздевался над США

Москва насмехается над американскими соседями

Почему затянулась СВО: ответил военный аналитик

Тактика победы еще не принята на вооружение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей