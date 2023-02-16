"Склады пусты": на Западе сделали заявление о поставках оружия Украине

В Североатлантическом альянсе не могут произвести новые снаряды

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что ситуация в оборонном секторе Запада достаточно напряженная. Представитель альянса известен своей способностью аккуратно подбирать слова, однако в действительности он подразумевает, что у западных государств в арсенале ничего не осталось, пишет журналист FT Генри Фой.

За прошедший год США и ЕС потратили порядка 38 млрд долларов в виде оружия на поддерку украинской армии. Всего Запад передал Украине помощи на 110 млрд долларов.

"Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не остается. Склады и свалки пусты", – указывает обозреватель.

Он отметил, что Эстония опустошила свои запасы 155-мм артиллерийских орудий, Дания передала все до единой гаубицы "Цезарь".

На этом фоне у министров обороны НАТО появляются серьезные опасения, что дальше поддерживать украинский конфликт будет нечем. Дополнительные проблемы им сулит вероятное новое наступление России весной. По их прогнозам, ВС РФ смогут в день запускать столько снарядов, сколько вся Европа производит за месяц.

"Европейские заводы едва в состоянии произвести достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Украины. Сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза", – пишет Фой.

Сейчас многие фабрики по производству военной техники на Западе простаивают из-за проблем с заключением прямых контрактов со странами коалиции. Из-за этого в НАТО предлагают членам объединиться, чтобы делать долгосрочные контракты у поставщиков на нужды ВСУ, но из-за несогласия некоторых участников процесс продвигается туго.

Дополнительная проблема – в поставках вооружения. В США предупредили Украину, что всю обещанную технику доставить в страну крайне трудно из-за логистических проблем. Они не исключают, что в какой-то момент грузы могут попросту застрять на границе между европейскими странами, передает РИА ФАН.