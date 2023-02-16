Байдена позвали на серьезный разговор с Путиным

Встречу предложили провести после визита главы США в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о предстоящем визите Джо Байдена в Польшу. Во время встречи с иностранными журналистами он попросил передать ему, что американского президента ждут в республике для беседы с Владимиром Путиным.

"Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", – заявил лидер.

Лукашенко утверждает, что если он, "миролюбивый" глава государства, готов встретиться с двумя "агрессорами" после визита в Польшу, то он с Путиным только за – он готов выслать за Байденом даже собственный "Боинг" в Польшу, если это поможет остановить кровопролитие на Украине.

"И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, сядем и решим всю проблему", – сказал глава Белоруссии.

Президент отметил, что организует все на высшем уровне, и Байден уедет из Минска довольный. Однако, предполагает он, на такой шаг американский лидер не решится, хотя стоило бы ради прекращения конфликта на Украине.