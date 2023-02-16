Вашингтон поплатится за свои злодеяния

Уже ни для кого не секрет, что возглавляемая США западная коалиция по уши погрязла в украинском конфликте. Зарубежные эксперты внимательно следят за развитием событий и далеко не всегда готовы разделить официальную позицию объединенного Запада. Так, экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано считает, что украинская операция обернется для США катастрофой.



Опытный эксперт обратил внимание, что действия главы вашингтонской администрации Джо Байдена, который несет ответственность за проводимую на территории украинского государства тайную операцию, противоречат конституции Соединенных Штатов Америки. Таким мнением экс-судья поделился в статье для авторитетного местного издания Washington Post.



Наполитано отметил, что многие единицы западного вооружения очень сложны в применении, и из-за этого американские военнослужащие вынуждены лично приезжать в Незалежную и проводить обучение бойцов Вооруженных сил Украины.



При этом американские вояки носят гражданскую одежду и всячески скрывают свой род деятельности. Белый дом пытается засекретить свою деятельность на территории Украины, однако это может привести к катастрофе. Судья отметил, что граждан США могут убить при обстреле или обвинить в шпионаже. Много лет назад схожая ситуация во Вьетнаме стала прологом катастрофы Вашингтона.

