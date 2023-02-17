Украину полностью уничтожат: озвучен вероятный финал СВО

В противном случае Россия проиграет

По итогу российской спецоперации на Украине главный вопрос, который будет стоять перед российским руководством – где будет пролегать российско-польская граница. Любой финал, при котором сохраняется украинское государство, равноценен проигрышу России, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

По его словам, российские войска при любом раскладе должны брать Одессу и Харьков – их необходимо включить в состав РФ. Также крайне важно взять Киев, но необязательно делать это с помощью боевых действий. В качестве примера эксперт привел Германию в годы Первой мировой войны, когда власти и военные капитулировали до захода войск противника в город, поскольку у них не было ресурсов для противостояния.

Аналитик считает, что сейчас крайне важно сохранить жизни людей. Это побудило российское руководство принять решение в Херсоне. Украинцы, напротив, собственный человеческий ресурс не ценят, пытаясь удержать населенные пункты ценой множества жизней. При этом количество боеспособных мужчин на Украине ограничено, поэтому когда ресурс закончится, стране придет конец.

В Киеве тоже озвучили свое видение завершения конфликта с Россией. Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что по итогам СВО Украина собирается выстроить новый формат безопасности, организовать новое политико-культурное пространство, а также вступить в новый военный альянс, сообщает Общественная служба новостей.