Запад объявил охоту на президента России - эксперт

По его словам, НАТО планирует развалить Россию

Евросоюз собирается ввести десятый пакет санкций в отношении России из-за начала спецоперации на Украине. По данным журналистов, Брюссель намерен включить в черный список 146 наименований товаров, часть из которых может быть использована при производстве оружия. Остальная часть – для гражданского назначения.

К примеру, европейцы собираются запретить поставки европейских туалетов, биде и смежной сантехнической продукции в Россию, передает URA.RU. Экономист Михаил Хазин объяснил, почему ЕС придумал такое санкционное ограничение.

По его словам, европейцам велели принимать новые рестрикции в отношении Москвы на регулярной основе, поэтому сейчас они буквально выдумывают новые запреты. Однако все санкции не имеют никакого значения, поскольку на Западе давно сформулировали основную цель в отношении России. Он утверждает, что НАТО собираются убрать Путина с поста.

"Уберите Путина, стержень исчезнет, Россия тут же рассыплется, поэтому нужно убрать Путина", – сказал он.

Эксперт заявил, что западные страны уже посылают спецгруппы, которые будут вести охоту на российское руководство, включая президента страны.