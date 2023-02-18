Наши бойцы уверенно перемалывают противника

Уже много лет на территории многострадального Донбасса продолжаются ожесточенные бои. После того, как российские власти приняли решение встать на защиту мирных жителей ЛДНР, с врагом ведет бой российская армия. Сегодня, 18 февраля, стало известно, что по всушникам был нанесен разгромный удар.



Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, группировка войск "Центр" нанесла комплексное огневое поражения украинскому противнику на территории Луганской народной республики. Ожесточенные бои проходили неподалеку от таких населенных пунктов, как Стельмаховка, Червонопоповка, Червона Дибрава.



В этой зоне фронта специальной военной операции по демилитаризации Украины были ликвидированы более сотни незалежных вояк. Также бойцам нашей армии удалось уничтожить самоходные гаубицы, бронетехнику и машины, которые использовались в

военных целях.



Напомним, сегодня также поступили важные новости из Харьковской области. В этом регионе российским войскам удалось освободить населенный пункт Гряниковка. Армия Российской Федерации продолжает планомерно и неумолимо перемалывать украинского противника.

