Визит Байдена в Киев обнажил слабое место для удара Путина

Визит Байдена в Киев обнажил слабое место для удара Путина
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Западные эксперты бьют тревогу

Главной темой сегодняшнего дня стало внезапное прибытие американского главнокомандующего Джо Байдена в украинскую столицу. Глава Незалежной Владимир Зеленский был в восторге от визита "большого брата", однако даже американские эксперты видят в этом шаге катастрофу для Вашингтона.

Так, известный американский обозреватель Гарри Казианис считает, что неожиданный приезд главы Соединенных Штатов в Киев показал международному сообществу, что у Запада нет конкретного плана по урегулированию ситуации, развернувшейся на территории украинского государства.

Как объявил Байден, вашингтонская администрация продолжит бессмысленно пичкать Вооруженные силы Украины военной техникой и боеприпасами. При этом такая политика подрывает мощь армии США и увеличивает недовольство среди американских налогоплательщиков.

Военный эксперт считает, что такой недальновидной политикой глава Белого дома обнажил слабое место для удара со стороны российского лидера Владимира Путина. Уже совсем скоро казна Соединенных Штатов Америки может быть полностью разорена, а склады с боеприпасами опустошены. Такое положение дел сильно печалит трезво смотрящих на ситуацию американских аналитиков.

Источник: 19Fortyfive ✓ Надежный источник
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