Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

Армия России планомерно продвигается на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. О серьезном успехе на Донецком направлении стало известно сегодня, 22 февраля.



В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что неподалеку от населенного пункта Мемрик было уничтожено логово иностранных наемников. Отмечается, что по этому направлению продолжается успешное наступление. Такую информацию публикует "Пятый канал".