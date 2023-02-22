Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи
Армия России планомерно продвигается на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. О серьезном успехе на Донецком направлении стало известно сегодня, 22 февраля.
В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что неподалеку от населенного пункта Мемрик было уничтожено логово иностранных наемников. Отмечается, что по этому направлению продолжается успешное наступление. Такую информацию публикует "Пятый канал".
К слову, ранее в украинской разведке назвали срок решающих боев с армией Российской Федерации. По мнению начальника разведки Незалежной Кирилла Буданова, важные бои на фронте состоятся с середины весны до начала лета, сообщает интернет-издание URA.RU
. Буданов утверждает, что эти столкновения окажут огромное влияние на положение дел на фронте и станут переломным моментом.