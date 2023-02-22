Армия России разгромила логово иностранных наемников

Армия России разгромила логово иностранных наемников
Фото: www.unsplash.com
Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

Армия России планомерно продвигается на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. О серьезном успехе на Донецком направлении стало известно сегодня, 22 февраля.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что неподалеку от населенного пункта Мемрик было уничтожено логово иностранных наемников. Отмечается, что по этому направлению продолжается успешное наступление. Такую информацию публикует "Пятый канал".



К слову, ранее в украинской разведке назвали срок решающих боев с армией  Российской Федерации. По мнению начальника разведки Незалежной Кирилла Буданова, важные бои на фронте состоятся с середины весны до начала лета, сообщает интернет-издание URA.RU. Буданов утверждает, что эти столкновения окажут огромное влияние на положение дел на фронте и станут переломным моментом.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Пожар в центре Москвы: рассматривается версия поджога

Страшная трагедия унесла жизни семи человек

"Леденит душу": западные СМИ отреагировали на обращение Путина

Британское издание в ужасе от слов президента России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей