Запад и Украина готовят неприятный сюрприз для Путина

Запад и Украина готовят неприятный сюрприз для Путина
Фото: Christian Charisius/dpa/www.globallookpress.com
Планы ВСУ рассекретили в США

В случае поставок нового дальнобойного оружия Киеву Москва будет вынуждена отодвигать противника дальше от российских границ. С таким предупреждением выступал Владимир Путин 21 февраля во время послания правительству. Однако ни украинская, ни западная стороны не намерены прислушиваться к предостережениям президента. 

Американское издание The New York Times со ссылкой на военных аналитиков утверждает, что Запад вместе с Украиной, вероятно, пойдет на хитрый шаг – дальнобойные снаряды могут передать до официального объявления, сделав неприятный сюрприз российской армии и Владимиру Путину. 

"Оно будет использовано на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох", – утверждают эксперты.

В статье отмечают, что уже сейчас ВСУ наносят удары за пределами действия HIMARS. Раньше они делали это с помощью беспилотников, что позволяет украинской стороне делать это в данный момент – неизвестно. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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