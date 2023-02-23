Запад и Украина готовят неприятный сюрприз для Путина

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В случае поставок нового дальнобойного оружия Киеву Москва будет вынуждена отодвигать противника дальше от российских границ. С таким предупреждением выступал Владимир Путин 21 февраля во время послания правительству. Однако ни украинская, ни западная стороны не намерены прислушиваться к предостережениям президента.
Американское издание The New York Times со ссылкой на военных аналитиков утверждает, что Запад вместе с Украиной, вероятно, пойдет на хитрый шаг – дальнобойные снаряды могут передать до официального объявления, сделав неприятный сюрприз российской армии и Владимиру Путину.
"Оно будет использовано на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох", – утверждают эксперты.
В статье отмечают, что уже сейчас ВСУ наносят удары за пределами действия HIMARS. Раньше они делали это с помощью беспилотников, что позволяет украинской стороне делать это в данный момент – неизвестно.
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