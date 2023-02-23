"Такого вообще быть не должно": после ситуации с ЧВК "Вагнер" депутат Милонов указал на недопустимость срыва поставок боеприпасов

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что ситуация с нехваткой снарядов у "оркестра" на Бахмутском направлении вынудила основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вынести этот инцидент в публичное поле и достучаться до высшего руководства Минобороны РФ.

"Кто-то, скорее всего, в ведомстве скрывает от руководства МО свою недостаточно хорошую работу по обеспечению боеспособных частей на передовой. Я искренне надеюсь, что изменившаяся ситуация коснется не только отрядов ЧВК "Вагнер", которые являются наиболее эффективными подразделениями в зоне СВО, но и других воинских частей, которые в силу некоторых ограничений и возможностей не могут донести сведения до высшего руководства. Но, поверьте, эта проблема для них самих не менее, а более острая", – заявил депутат.

Виталий Милонов поблагодарил Евгения Пригожина за то, что основатель "оркестра" пошел на такой шаг. По его мнению, это позволило преодолеть сопротивление ряда чиновников, которые по неизвестной причине всячески пытались уклониться от решения вопроса по снабжению "вагнеровцев".

"Такого вообще быть не должно. Я прекрасно понимаю, что, учитывая специфику СВО, публичное обсуждение каких-то вопросов является не желательным. Почему некоторые чиновники отказываются оперативно и вовремя реагировать на существующие запросы, я умом понять не могу. Ведь Евгений Викторович озвучивал проблему, не связанную с его личным отдыхом или получением льгот. Он поставил вопрос, исключительно направленный на защиту интересов Родины. Такие обращения и ситуации в принципе не должны возникать. Если есть проблемы с нехваткой боеприпасов, то не стоит отмахиваться от них, а оперативно обсуждать", – подчеркнул участник спецоперации.

Депутат Госдумы также обратился к экспертам и коллегам из комитета по обороне, которые часто мелькают в передачах федерального ТВ. Он призвал их решать вопросы со снабжением не участием в теледебатах, а присоединением к группе по эффективной помощи патриотам, защищающим Родину.

"Помогать вести диалог с чиновниками Минобороны РФ и других профильных структур. Речь идет о тех депутатах, которые находятся в Москве, а не на линии фронта. Они могли бы часть своего времени посвятить именно этой работе, чтобы помогать ЧВК "Вагнер" и другим подразделениям на передовой. В частности, установить, кто стоит за срывом снабжения снарядов, и оказать содействие с поставками боекомплектов на передовую", – посоветовал Милонов.

Напомним, что 16 февраля артиллеристы ЧВК "Вагнер" опубликовали видеообращение к Минобороны РФ с просьбой отправить им необходимые снаряды, поставки которых по неизвестной причине прекратились. По их словам, это снижает эффективность штурмовых отрядов "оркестра" на Бахмутском направлении и приводит к росту количества потерь среди личного состава.

Ролик вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей и представителей военно-патриотического сообщества. Они выразили недоумение тем, почему сотрудники оборонного ведомства допустили срыв снабжения, которое должно бесперебойно отправляться на передовую. Активисты запустили флешмоб с хештегом #дайснарядывагнерам.