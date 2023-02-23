Турция сделала резкий выпад в адрес России в ООН

Турция сделала резкий выпад в адрес России в ООН
Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Анкара встала на сторону Киева

Новый представитель Турции в ООН Седат Онал, который вступил в свою должность 22 февраля, выступил на сессии организации, приуроченной к годовщине начала открытого военного конфликта на Украине. В своей речи он заявил, что Анкара выступает на стороне Киева.

Сперва Онал отметил, что происходящее на поле боя не поможет определить судьбу сложившегося кризиса. Поэтому крайне важно изложить четкое видение принципов, которые позволят окончательно положить конец конфронтации. Он напомнил, что Турция сыграла важную роль в содействии дипломатическому урегулированию конфликта в Анталии и Стамбуле – это является наглядным подтверждением политической позиции турецких властей по этому вопросу.

Онал подчеркнул, что в отношении СВО Турция придерживается тех же взглядов, что и в отношении Крыма.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Сохраняя нашу позицию против *спецоперации*, мы также отвергаем аннексию украинских земель", – заявил он.

Турецкий постпред в ООН считает, что действия России нарушают принципы организации. А происходящее оказывает эффект на весь мир – это приводит к росту цен на энергоносители, высокой стоимости жизни, нарушению цепочек поставок и проблемам с продовольственной безопасностью. Онал отметил, что Турция продолжит предпринимать шаги для прекращения конфликта на Украине с помощью дипломатии. 

Источник: Haberturk ✓ Надежный источник
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