Украинские власти делают все для подрыва мировой безопасности

Положение дел незалежных вояк на украинском фронте оставляет желать лучшего, однако киевский режим продолжает вести агрессивную политику и уже наметил новую цель для удара. Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, ВСУ хотят напасть на Приднестровье.



Такой шаг со стороны украинских боевиков представляет серьезную угрозу для российских миротворцев, которые находятся на территории непризнанной республики. Очевидно, что главной целью незалежных провокаторов будет нанесение удара по нашим согражданам, несущим службу в Приднестровье.



При этом украинские стратеги уже придумали схему, по которой можно отработать "приднестровскую провокацию". Незалежные хотят подстроить якобы наступление наших военных с территории этой республики. После этого Киев начнет вторжение в Приднестровскую Молдавскую Республику.



Сообщается, что уже сейчас на рубежах между Украиной и Приднестровьем сосредоточилось большое количество боевой техники ВСУ, а также туда переброшен личный состав украинской армии. Более того, в этой зоне резко активизировалась воздушная деятельность украинских дронов.

