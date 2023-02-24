12 шагов: Китай выдвинул стратегию завершения конфликта на Украине

12 шагов: Китай выдвинул стратегию завершения конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Пекин внимательно следит за событиями на мировой арене

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, представляет огромную важность для всего мирового пространства. Власти Поднебесной решили внести свою лепту и опубликовали план по урегулированию конфликта, который состоит из 12 пунктов.

В первую очередь, Пекин подчеркивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран. Также Китай выступает за отказ от менталитета холодной войны. По мнению китайских властей, все стороны должны проявлять сдержанность и согласиться на прекращение боевых действий.

Четвертый шаг – начало мирных переговоров. Пятое – смягчение гуманитарного кризиса, решение политических вопросов за счет этой сферы необходимо исключить. Также Пекин призывает к защите мирных граждан и военнопленных. Важно увеличить масштабы обмена пленными.

Отдельным пунктом Пекин подчеркнул важность обеспечения безопасности на ядерных объектах. Восьмой пункт – отказ от использования ядерного оружия. Девятый – честное выполнение условий зерновой сделки. Глобальный продовольственный кризис может серьезно ударить по всему человечеству.

В качестве 10-го шага по урегулированию ситуации Пекин предлагает западным странам прекратить размахивать санкционной дубиной. 11-й пункт – обеспечение защиты международной системы экономики м отказ от политизации рыночных отношений. 12-й пункт –содействие послевоенному восстановлению.

Источник: МИД Китая ✓ Надежный источник
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