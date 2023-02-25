Китай решил вмешаться в конфликт на Украине и помочь России

Американская разведка настаивает, что Пекин передаст Москве вооружение

Российская сторона продолжает вести переговоры с китайской по передаче партии вооружения для СВО. Разведка США утверждает, что предварительно Китай согласен пойти на этот шаг, чтобы не допустить успеха ВСУ во время готовящегося наступления, однако пока все пункты договора не согласованы.

По данным американских СМИ, Пекин рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским военным силам, несмотря на недавний призыв к мирным переговорам и прекращению конфликта. Немецкие журналисты утверждают, что Москва ведет переговоры с китайскими производителями БПЛА, пытаясь закупить 100 дронов-камикадзе уже в апреле.

После того, как американское руководство получило разведданные из Китая, официальные лица США стали публично предупреждать китайских властей о последствиях передачи оружия России, грозя ввести новые санкции в отношении самых зависящих от Запада производств.

"Предоставление дронов и боеприпасов <...> ознаменует собой значительную эскалацию поддержки Китаем России, которая на сегодняшний день в значительной степени ограничивается китайскими компаниями, предоставляющими несмертоносное снаряжение", – указывает CNN.

Аналитики считают, что помощь Китая серьезно усилит ВС РФ. Вашингтон пытается всеми силами заставить Пекин передумать, но безрезультатно. Китайские власти утверждают, что все действия руководства направлены только на одно – "содействие мирным переговорам".