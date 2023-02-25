Названа причина подготовки ВСУ к захвату Приднестровья

Названа причина подготовки ВСУ к захвату Приднестровья
Фото: mod_russia/ twitter.com/www.globallookpress.com
Украинцы готовятся к рискованному шагу

Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона собирается напасть на Приднестровье. В данный момент военные разворачивают на границах вооружение и стягивают войска. Эксперт Игорь Никулин рассказал, зачем Киев может пойти на подобный шаг.

В беседе с "Пятым каналом" военный аналитик напомнил, что запасы снарядов  ВСУ в последнее время сильно истощились. Даже новый пакет помощи от США не поможет покрыть нехватку припасов для сопротивления российским войскам.

При этом украинцы знают, что в Приднестровье находится склад со старыми советскими ракетами, которые теоретически они могут использовать, если захватят контроль над регионом. Однако, по словам эксперта, вряд ли ВСУ будет ждать успех.

"За год, я думаю, наши там успели подготовиться. В крайнем случае эти запасы будут просто уничтожены",

– подытожил Никулин.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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