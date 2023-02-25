Названа причина подготовки ВСУ к захвату Приднестровья

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российское Минобороны утверждает, что украинская сторона собирается напасть на Приднестровье. В данный момент военные разворачивают на границах вооружение и стягивают войска. Эксперт Игорь Никулин рассказал, зачем Киев может пойти на подобный шаг.
В беседе с "Пятым каналом" военный аналитик напомнил, что запасы снарядов ВСУ в последнее время сильно истощились. Даже новый пакет помощи от США не поможет покрыть нехватку припасов для сопротивления российским войскам.
При этом украинцы знают, что в Приднестровье находится склад со старыми советскими ракетами, которые теоретически они могут использовать, если захватят контроль над регионом. Однако, по словам эксперта, вряд ли ВСУ будет ждать успех.
"За год, я думаю, наши там успели подготовиться. В крайнем случае эти запасы будут просто уничтожены",
– подытожил Никулин.
Пекин внимательно следит за событиями на мировой арене
Украинские власти делают все для подрыва мировой безопасности