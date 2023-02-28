Незалежная остается в центре внимания

Несколько дней назад исполнился ровно год со старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. На этом фоне эксперты и простые люди делятся своими мнениями по поводу происходящего. К интересным умозаключениям пришли в Польше.



Жители республики отмечают, что западные кураторы постепенно теряют интерес к украинским властям. Даже на Западе многие уже понимают, что Вооруженным силам Незалежной не удастся одержать победу над Армией России. При этом поляки обратили внимание, что готовность нашей страны добиться поставленных целей только растет.



Более того, жители Польши считают, что даже вашингтонская администрация в недалеком будущем может бросить своих киевских марионеток на произвол судьбы – вскоре власти США будут вынуждены сосредоточиться на собственной внутренней повестке. Как известно, простые американцы пребывают в бешенстве из-за того, что вынуждены тратить огромные средства из казны на нужды Украины.



Тем временем, Россия под твердой рукой главнокомандующего Владимира Путина продолжает планомерно выполнять обозначенные ранее цели.

"Путин, к сожалению, знает, что делает. Он выдержит все. Сейчас идет конфликт между США и бывшим СССР с помощью Украины", "Вскоре желание Америки помогать Украине точно пропадет", – такими достаточно разумными размышлениями поляки делятся в интернете-пространстве.

