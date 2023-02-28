Ситуация продолжает обостряться

Сегодня, 28 февраля, российский главнокомандующий Владимир Путин объявил о необходимости усилить работу ФСБ на границе с украинским государством. Президент уже дал соответствующее задание стражам порядка.



Как подчеркнул руководитель нашей страны, экспертам Федеральной службы безопасности необходимо обеспечить заслон на пути диверсантов, которые будут пытаться проникнуть на территорию России с украинских земель.



Во время своего выступления на заседании коллегии ФСБ Владимир Владимирович обозначил задачи спецслужбы на текущий год. В частности, речь идет о пресечении попыток перевезти в Россию с Украины оружие и боеприпасы.



Кроме того, Путин дал спецам ФСБ поручение внимательно следить за обеспечением безопасности в местах массового скопления людей и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Как подчеркнул глава государства, в этом вопросе главное – работать на опережение и своевременно выявлять злоумышленников.



Также Путин подчеркнул важность развития региональной системы борьбы с террористическими организациями, особый упор в этой сфере нужно сделать на вернувшихся в состав нашей страны бывших украинских регионах.

