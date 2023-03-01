Китайские спутники помогли российским солдатам разбомбить ВСУ

Китайские спутники помогли российским солдатам разбомбить ВСУ
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Такого мнения придерживаются в Госдепе

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк утверждает, что китайская компания SpacetyCo передавала информацию со спутниковых снимков российской ЧВК "Вагнер", помогая солдатам раскрывать местоположение противника и более точно координировать удары. Такое заявление он сделал во время слушаний в Конгрессе.

Критенбринк напомнил, что Spacety была внесена в черный список США в январе из-за якобы передачи снимков российской компании "Терра-Тех", связанной с "Роскосмосом". Вашингтон утверждает, что организация передает данные спутников российским подразделениям, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, сообщает телеканал "360".

"С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет",

– передает слова представителя Госдепа URA.RU

Spacety является космической компанией, которая базируется в Пекине и имеет международную штаб-квартиру в Люксембурге. Она специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах. Представители организации после введения американских санкций отрицали, что передавали данные аэрофотоснимков российской стороне.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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