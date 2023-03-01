"Станет проблемой": Россию предупредили о новых атаках БПЛА со стороны Украины

Украинцы могут наладить производство аппаратов в ближайшее время

Минувшим днем несколько российских городов подверглись атаке с помощью БПЛА. В Киеве уже заявили, что к этому непричастны – якобы они занимаются только оборонительными действиями, направленными на "деоккупации всех своих территорий". Однако многие эксперты сходятся во мнении, что именно Украина запустила дроны в сторону России.

Известно, что в Краснодарском крае обнаружили Ту-141 "Стриж", в Подмосковье упал UJ-22 Airborne украинского производства. Также закрывали небо над Санкт-Петербургом, но позже это объяснили учебной тревогой. Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с ОСН отметил, что когда атаку производят с помощью одного беспилотника – то это больше похоже на психологическую атаку.

"По мере того, как их будет становиться больше, и если они сейчас действительно смогут наладить производство беспилотников, то, конечно, это станет целой проблемой – отражение налетов по нашим городам", – отметил он.

При этом аналитик указывает, что сейчас системы ПВО в российских городах были усилены. Если будет возникать дополнительная угроза, то военное руководство может развернуть новые силы для защиты граждан.

Шурыгин считает, что главной целью украинских дронов являются инфраструктурные и военные объекты – нефтебазы, склады вооружения, аэродромы и подобные. Бить по гражданским объектам украинцы не будут.

Работники ФСБ после изучения упавшего в Подмосковье БПЛА установили, что он нес с собой взрывчатое вещество, сообщает РИА ФАН. Это две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ.