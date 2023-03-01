Солдаты визжат от ужаса: что происходит под Бахмутом

К городу перекидывают новые подразделения с обеих сторон

Журналист британского издания The Guardian Люк Хардинг утверждает, что под Бахмутом (Артемовск) происходит кровопролитная битва. По его заявлению, ВСУ находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии.

Британец отметил, что русские постепенно продвигаются в направлении города, но до его центра добраться пока не удалось. Он указывает, что обстрелы стали для украинских подразделений нормой, но некоторые ситуации заставляют их "визжать от ужаса".

В качестве подтверждения он опубликовал видео, на котором несколько солдат едут на бронетранспортере. В один момент над ними проносится российский военный вертолет, который едва не задевает транспорт украинцев. Как только они замечают воздушное средство передвижения, начинают кричать и материться на русском языке.

Украинские военные в беседе с журналистом сказали, что Бахмут стал самой напряженной точкой столкновения – от города ничего не осталось из-за постоянных обстрелов.

"Это мясорубка. Тела остаются там, где они упали", – утверждают они.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что из-за сложной ситуации в город будут переброшены дополнительные подразделения ВСУ, передает "Радио 1".

Американский бизнесмен Илон Маск при этом утверждал, что Артемовск практически окружен российскими военными, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По его словам, "это хорошо".