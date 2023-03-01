Генерал раскрыл дальнейшие планы России в зоне СВО

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Из-за решения стран Запада поставить Украине дальнобойное вооружение Россия должна сделать основной задачей возможность защитить регионы страны. Такое заявление сделал генерал-полковник Андрей Картаполов в передаче "Соловьев Live".
По его словам, в первую очередь нужно позаботиться о безопасности Донбасса, следом – заняться другими российскими регионами. Он отметил, что все задачи нужно решать по мере их поступления.
Картаполов отметил, что многое в дальнейшем будет зависеть от того, какая ситуация сложится на поле боя.
"После того, как у них закончится их контрнаступ успешный, в кавычках, будет совсем другая конфигурация", – заявил военный.
Ранее во время послания правительству Владимир Путин предупреждал западные страны, что поставки дальнобойного вооружения заставят ВС РФ дальше отодвигать угрозу от своих границ.
Такого мнения придерживаются в Госдепе