Генерал раскрыл дальнейшие планы России в зоне СВО

Генерал раскрыл дальнейшие планы России в зоне СВО
Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Он призвал дождаться украинского контрнаступления

Из-за решения стран Запада поставить Украине дальнобойное вооружение Россия должна сделать основной задачей возможность защитить регионы страны. Такое заявление сделал генерал-полковник Андрей Картаполов в передаче "Соловьев Live". 

По его словам, в первую очередь нужно позаботиться о безопасности Донбасса, следом – заняться другими российскими регионами. Он отметил, что все задачи нужно решать по мере их поступления.

Картаполов отметил, что многое в дальнейшем будет зависеть от того, какая ситуация сложится на поле боя.

"После того, как у них закончится их контрнаступ успешный, в кавычках, будет совсем другая конфигурация", – заявил военный.

Ранее во время послания правительству Владимир Путин предупреждал западные страны, что поставки дальнобойного вооружения заставят ВС РФ дальше отодвигать угрозу от своих границ. 

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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