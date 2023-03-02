Зачем бойцы "Вагнера" сгребают трупы украинских вояк под Артемовском

Зачем бойцы "Вагнера" сгребают трупы украинских вояк под Артемовском
Фото: www.unsplash.com
Зона боевых действий усеяна телами

Под многострадальным Артемовском (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Кровопролитные сражения заканчиваются горами трупов. При этом, как стало известно журналистам, бойцы ЧВК "Вагнер" с уважением относятся к телам поверженного врага и стараются по возможности собирать трупы украинских вояк.

Сообщается, что это необходимо для того, чтобы в будущем провести идентификацию погибших. Вагнеровцы хотят дать родным и близким украинцев возможность узнать о судьбе павших бойцов. Кроме того, киевский режим выплачивает компенсации только за идентифицированных погибших.

Именно поэтому наши военные собирают тела противников, служивших в Вооруженных силах Украины – снятые с трупов жетоны в дальнейшем помогут описать их судьбы. Несмотря на продолжение кровопролитных боев, российские военные с уважением относятся к павшему противнику.

"Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его", – рассказал один из военных в беседе с журналистами РИА "Новости".

Сообщается, что ЧВК "Вагнер" создала специальную эвакуационную группу, которая выезжает на места завершившихся боев, где занимается сбором тел погибших. После этого трупы передают украинской стороне, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китайские спутники помогли российским солдатам разбомбить ВСУ

Такого мнения придерживаются в Госдепе

Германия оправдалась за молчание о взрывах на "Северных потоках"

Берлин начал тыкать пальцем в сторону Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей