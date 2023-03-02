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Под многострадальным Артемовском (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Кровопролитные сражения заканчиваются горами трупов. При этом, как стало известно журналистам, бойцы ЧВК "Вагнер" с уважением относятся к телам поверженного врага и стараются по возможности собирать трупы украинских вояк.
Сообщается, что это необходимо для того, чтобы в будущем провести идентификацию погибших. Вагнеровцы хотят дать родным и близким украинцев возможность узнать о судьбе павших бойцов. Кроме того, киевский режим выплачивает компенсации только за идентифицированных погибших.
Именно поэтому наши военные собирают тела противников, служивших в Вооруженных силах Украины – снятые с трупов жетоны в дальнейшем помогут описать их судьбы. Несмотря на продолжение кровопролитных боев, российские военные с уважением относятся к павшему противнику.
"Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные могли опознать его", – рассказал один из военных в беседе с журналистами РИА "Новости".
Сообщается, что ЧВК "Вагнер" создала специальную эвакуационную группу, которая выезжает на места завершившихся боев, где занимается сбором тел погибших. После этого трупы передают украинской стороне, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Такого мнения придерживаются в Госдепе