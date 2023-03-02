Незалежные продолжают терроризировать мирных граждан

Украинские боевики, не покладая рук работают над тем, чтобы увеличить число жертв кровавого киевского режима. Сегодня, 2 марта, стало известно о проникновении группы незалежных диверсантов на территорию Российской Федерации. В результате бессмысленного нападения погиб человек.



Печальный инцидент произошел в Климовском районе Брянской области. О трагедии рассказал местный губернатор Александр Богомаз. Сообщается, что душегубы проникли с украинской территории в село Любечане. Там украинские головорезы решили собрать свою кровавую жатву – боевики обстреляли автомобиль с ни в чем неповинными гражданами.



В результате жестокого нападения погиб один человек. Также серьезные ранения получил находившийся в автомобиле ребенок. Малыша уже госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Сейчас все силы правоохранителей брошены на ликвидацию украинских диверсантов.



Также сегодня стало известно об еще одной атаке со стороны киевского режима. Как сообщает интернет-издание РИА ФАН, приграничный поселок Теткино в Курской области оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины.

