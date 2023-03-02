"Момент настал": озвучен ответ России на теракт в Брянской области

Москва готовится нанести новый удар

Проникновение диверсантов в Брянскую область в России назвали терактом. Несколько бойцов проникли на российскую территорию и напали на гражданское население. Президент Владимир Путин после произошедшего намерен собрать экстренное заседание Совбеза, на котором может принять решение об ответных действиях. Какими они будут – официально не объявляется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нужно "привлечь к ответу" семьи диверсантов, если они находятся в России – "максимально жестко и даже жестоко".

"Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", – заявил он.

По его словам, после инцидента в некоторых регионах страны нужно ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования.

Также он призвал "разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению", и не "смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты".

Политолог Александр Гусев считает, что произошедшее можно рассматривать как вооруженное нападение на Россию. Диверсионными атаками украинская сторона прощупывает защищенность регионов и их слабые места.

"Доводилось слышать о предупреждениях, что мы можем ударить по центрам принятия решения. Считаю, это момент настал",

– подытожил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".