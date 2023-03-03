Людей пугают нерадужные перспективы

Вашингтонская администрация продолжает накалять обстановку вокруг украинского государства. При этом простых жителей Европы перспектива стать участниками полномасштабной войны совсем не греет. Недавнее заявление российского МИД заставило вздрогнуть британцев.



В Соединенном королевстве активно обсуждают слова заместителя руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Рябкова о том, что прямое участие Америки и Североатлантического альянса в конфликте на территории Незалежной может обернуться катастрофой для всего мира.



Жители Великобритании понимают, что данное замечание абсолютно справедливо. Очередное предупреждение со стороны Российской Федерации перепугало британских интернет-пользователей. Нежелающие становиться участниками новой мировой войны люди предложили простой способ решения проблемы.

"Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", – пишут в интернет-пространстве.

Другие люди также подчеркивают, что именно провокации со стороны западной коалиции, возглавляемой США, стали причиной дестабилизации мировой безопасности. Людей поражает, что некоторые политики готовы рискнуть всем миром ради собственных корыстных целей.

