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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что был подорван последний мост снабжения ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Это может указывать сразу на два факта. Первый – сдача города российским войскам является неизбежным шагом, а второй – вероятно, украинских солдат и техники там больше нет.
Он полагает, что перед подрывом моста украинцы ночью перебросили все на запад.
"Вероятно, город пуст для захвата войсками РФ", – написал он.
После этого журналист сообщил, что с ним связались два украинских источника, которые утверждают, что украинские подразделения и техника все еще находятся в Бахмуте, поэтому город не является пустым.
Российская сторона заявляет, что Артемовск находится практически в полном окружении. Украинцы утверждают, что российские военные продолжают наступление, но атаки удается отбивать. Зеленский, в свою очередь, говорит, что ситуация в городе становится "более сложной" с каждым днем.
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