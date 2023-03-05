Польша и Германия нанесли Украине внезапный удар

Польша и Германия нанесли Украине внезапный удар
Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Раскол в ЕС может привести к неприятным последствиям для украинцев

В ближайшее время все старания по снабжению ВСУ западной техникой могут быть подорваны двумя странами – Польшей и Германией. Это связано из-за постоянных ссор немцев и поляков из-за ракет, танков и запасных частей, которые не так давно вышли на новый уровень, сообщает Bloomberg.

Варшава стала опять активно нападать на Брюссель, заявляя, что основная часть заслуг по отправке Киеву танков Leopard 2 принадлежит именно им, в то время, как немцы не спешат выполнять свои обязательства. По их словам, ФРГ отказывает в поставке запчастей для военной техники, затрудняя передачу украинской стороне старых версий Leopard. 

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германии, основном производителе этих танков", – утверждает Анджей Дуда.

Источники утверждают, что Германию волнует только соперничество с Польшей за статус самого активного европейского помощника Украине в конфликте. На этом фоне между странами всплывают и старые обиды по вопросам энергетической политики и репараций. 

При этом немцы считают, что все претензии поляков связаны с предвыборной компанией в республике, и никаких серьезных оснований для раскола внутри ЕС на данный момент нет. Однако журналисты отмечают, что если проблемы между Польшей и Германией продолжат расти, все попытки снабдить Украину необходимыми ресурсами могут быть подорваны. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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