Польша и Германия нанесли Украине внезапный удар

Раскол в ЕС может привести к неприятным последствиям для украинцев

В ближайшее время все старания по снабжению ВСУ западной техникой могут быть подорваны двумя странами – Польшей и Германией. Это связано из-за постоянных ссор немцев и поляков из-за ракет, танков и запасных частей, которые не так давно вышли на новый уровень, сообщает Bloomberg.

Варшава стала опять активно нападать на Брюссель, заявляя, что основная часть заслуг по отправке Киеву танков Leopard 2 принадлежит именно им, в то время, как немцы не спешат выполнять свои обязательства. По их словам, ФРГ отказывает в поставке запчастей для военной техники, затрудняя передачу украинской стороне старых версий Leopard.

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германии, основном производителе этих танков", – утверждает Анджей Дуда.

Источники утверждают, что Германию волнует только соперничество с Польшей за статус самого активного европейского помощника Украине в конфликте. На этом фоне между странами всплывают и старые обиды по вопросам энергетической политики и репараций.

При этом немцы считают, что все претензии поляков связаны с предвыборной компанией в республике, и никаких серьезных оснований для раскола внутри ЕС на данный момент нет. Однако журналисты отмечают, что если проблемы между Польшей и Германией продолжат расти, все попытки снабдить Украину необходимыми ресурсами могут быть подорваны.