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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные нанесли удар по населенному пункту Марьевка в Запорожской области. В результате удалось уничтожить пункт националистического полка "Азов"*.
Также Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии поразили 83-е артиллерийское подразделение ВСУ. Около населенного пункта Попов Яр была уничтожена установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
В Авдеевке и Двуречной разбомбили пункты по управлению беспилотниками и средстами РЭБ, а в Нетайлово и Успеновке поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Российской технике удалось сбить вертолет Ми-8, перехватить шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также сбить 12 БПЛА.
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