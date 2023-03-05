ВС РФ разбомбили командный пункт батальона "Азов"*

ВС РФ разбомбили командный пункт батальона "Азов"*
Фото: Stringer/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российское оборонное ведомство выступило с официальным докладом

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные нанесли удар по населенному пункту Марьевка в Запорожской области. В результате удалось уничтожить пункт националистического полка "Азов"*.

Также Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии поразили 83-е артиллерийское подразделение ВСУ. Около населенного пункта Попов Яр была уничтожена установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

В Авдеевке и Двуречной разбомбили пункты по управлению беспилотниками и средстами РЭБ, а в Нетайлово и Успеновке поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Российской технике удалось сбить вертолет Ми-8, перехватить шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также сбить 12 БПЛА. 

*деятельность запрещена в России

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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