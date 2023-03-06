Описан мирный переход Николаева и Одессы в состав России

Описан мирный переход Николаева и Одессы в состав России
Фото: www.unsplash.com
Вскоре площадь нашей страны может увеличиться

Многие мирные украинцы не хотят продолжать жить под властью преступного киевского режима. Под руководством нынешней администрации Незалежная погрузилась в глубокий экономический кризис. По мнению властей Запорожской области, уже после весны в состав нашей страны мирно перейдут ряд украинских территорий.

Таким мнением с журналистами поделился врио главы Запорожья Евгений Балицкий. Высокопоставленный госслужащий уверен, что в весенний период Незалежная погрузится в такой глубокий кризис, что часть территорий попросится в родную российскую гавань. Речь идет о Николаевской и Одесской областях, также под управление РФ мирно перейдет подконтрольная киевскому режиму часть Запорожской области.

Балицкий сообщил, что на территориях, которые контролирует профашистский режим Владимира Зеленского, царит "высокая степень уныния". Люди устали от затянувшегося конфликта и не понимают, почему официальный Киев пытается усугубить ситуацию.

"Они понимают бессмысленность этого конфликта. Надо менять режим", – сообщил представитель запорожских властей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Один маневр Запада может обвалить российскую нефть - эксперты

От того, каким окажется импортозамещение, зависит вся страна

ВС РФ разбомбили командный пункт батальона "Азов"*

Российское оборонное ведомство выступило с официальным докладом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей