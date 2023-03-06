Вскоре площадь нашей страны может увеличиться

Многие мирные украинцы не хотят продолжать жить под властью преступного киевского режима. Под руководством нынешней администрации Незалежная погрузилась в глубокий экономический кризис. По мнению властей Запорожской области, уже после весны в состав нашей страны мирно перейдут ряд украинских территорий.



Таким мнением с журналистами поделился врио главы Запорожья Евгений Балицкий. Высокопоставленный госслужащий уверен, что в весенний период Незалежная погрузится в такой глубокий кризис, что часть территорий попросится в родную российскую гавань. Речь идет о Николаевской и Одесской областях, также под управление РФ мирно перейдет подконтрольная киевскому режиму часть Запорожской области.



Балицкий сообщил, что на территориях, которые контролирует профашистский режим Владимира Зеленского, царит "высокая степень уныния". Люди устали от затянувшегося конфликта и не понимают, почему официальный Киев пытается усугубить ситуацию.

"Они понимают бессмысленность этого конфликта. Надо менять режим", – сообщил представитель запорожских властей.