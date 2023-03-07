Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль

Киев теряет тысячи бойцов в неделю

За месяц боевых действий потери украинской стороны превысили 11 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на внутриведомственном совещании.

Министр уточнил, что такие цифры стали следствием политики администрации Владимира Зеленского, которая не бережет личный состав и пытается прикрыть брешь с помощью мобилизованных, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"В этой в связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам", – заявил Шойгу.







