Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль

Киев теряет тысячи бойцов в неделю

За месяц боевых действий потери украинской стороны превысили 11 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на внутриведомственном совещании.

Министр уточнил, что такие цифры стали следствием политики администрации Владимира Зеленского, которая не бережет личный состав и пытается прикрыть брешь с помощью мобилизованных, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"В этой в связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам", – заявил Шойгу. 



Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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