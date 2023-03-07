Киев выступил с заявлением о диверсии под Минском

Киев выступил с заявлением о диверсии под Минском
Фото: kremlin.ru
Украинцы рассказали, кто именно совершил нападение

В Белоруссии произошла атака на аэродром Мачулищи – в ее результате был поврежден российский самолет А-50. Александр Лукашенко обвинил во всем украинскую сторону, которая, по его словам, подготовила напавшего террориста, дополнительно назвав президента Украины "гнидой". В Киеве уже ответили на заявление белорусского лидера.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что атака на белорусском аэродроме под Минском была проведена силами "местных партизан". На высказывание Лукашенко в адрес украинского главы он не отреагировал.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам Украины. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", – написал он.

Лукашенко утверждает, что по делу об инциденте задержано порядка 20 человек. По его словам, подозреваемым помогала также белорусская оппозиция.

Источник: Telegram
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