Журналисты "Ура.ру" задали вопросы Евгению Пригожину

ЧВК "Вагнер" уничтожила за февраль около 11 тысяч украинских националистов, отметил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на вопрос издания "Ура.ру".

Представители СМИ после интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу обратились к бизнесмену с просьбой прокомментировать заявления министра обороны. Журналисты поинтересовались, куда передвинется фронт после того, как Бахмут будет "зачищен".

Шойгу заявил ранее об освобождении нескольких населенных пунктах в округе Артемовска, в частности Красная Гора, который, напомнили журналисты, взяли еще 13 февраля. СМИ недоумевают, почему ВСУ прорываются в те населенные пункты, которые уже якобы взяли русские.

Пригожин отметил, что не может комментировать слова Шойгу, которого не встречал в Артемовске. Он напомнил, что в случае взятия территории бойцами ЧВК "Вагнер", в СМИ выдается информация, подтвержденная фото-и видеосъемкой.

"Ни из одного населенного пункта, куда ступала нога ЧВК "Вагнер", мы ни разу не уходили", —приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин обратил внимание на слово "зачистка", которое употребляют журналисты в своих новостях и объяснил, почему он неуместно.

"В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить — убить. Если имеется в виду привести в порядок их униформу и подмести улицы — ЧВК "Вагнер" этим не занимается. 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно", — сказал он.

Пригожин призвал не "бежать впереди паровоза", когда речь идет о Бахмуте, вспомнив невеселую историю про неубитого медведя. Он подчеркнул, что бойцы по-прежнему нуждаются в оружии, боеприпасах, но делают все возможное, чтобы достичь цели и освободить территорию от украинских националистов.

"Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы все для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт", – сказал он.

Также бизнесмен прокомментировал потери ВСУ, отметив, что министр обороны РФ оценил их правильно.

"ЧВК "Вагнер" уничтожила за февраль около 11 тысяч человек. Теперь бонусом. По Бахмуту: и днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают всё новые и новые тысячи", – добавил он.