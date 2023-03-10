Зверь, а не машина: опубликованы кадра работы танка Т-90М в зоне СВО

Мощная российская техника перемалывает противника

Больше года на территории украинского государства продолжается спецоперация по демилитаризации Незалежной. На полях битвы активно работает мощная российская техника. В интернет-пространстве появились кадры работы нашего танка Т-90М.

Эпичный видеоролик опубликовали журналисты "Пятого канала". Отмечается, что наша техника превосходит западную по ряду параметров. Так, русский танк значительно легче "Леопардов" и "Абрамсов". Такое преимущество позволяет боевой машине быть более маневренной, что зачастую играет решающую роль на поле битвы.



Кроме того, танк оснащен мощной броней, которая обеспечивает отличный уровень защиты.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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