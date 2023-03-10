Бегущих из Артемовска боевиков сожгли артиллерийским огнем

Бегущих из Артемовска боевиков сожгли артиллерийским огнем
Фото: www.unsplash.com
Участи украинских вояк не позавидуешь

На территории многострадального донбасского города Артемовск продолжаются ожесточенные бои. По некоторым данным, украинский противник старается покинуть зону боевых действий. Однако обратившегося в бегство врага ждет незавидная участь.

Как сообщают корреспонденты "Русской весны", недавно группа бросивших свои позиции украинских вояк была вдогонку накрыта мощным артиллерийским огнем. Таким образом даже бегство с поля боя не может спасти незалежных вояк, которые должны ответить за свои преступления по всей строгости военного времени.

Тем временем, бойцы Армии Российской Федерации продолжают штурмовать Артемовск (украинское название Бахмут), мощные силы ВС России брошены на прорыв обороны украинского противника.

В свою очередь, российские регионы стараются укрепить свою оборону. Как сообщил глава Крымской республики Сергей Аксенов, работы по возведению оборонительных укреплений на полуострове выполняются четко по плану, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Русская весна ✓ Надежный источник
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