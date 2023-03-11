"Аллигаторы" в небе: лучшие кадры из зоны спецоперации за день

"Аллигаторы" в небе: лучшие кадры из зоны спецоперации за день
Фото: region Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Боевые вертолеты блестяще справляются с задачей

Второй год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации преступного киевского режима. Мощная российская техника не прекращает перемалывать украинского противника. В Сети собрали лучшие кадры работы воздушных боевых машин за сутки.

Эпичный видеоролик опубликовали журналисты "Пятого канала". На вооружении Армии России стоят мощные разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".



В подборку попали кадры, на которых российские летчики выпускают снаряды по обнаруженным позициям украинского противника. В результате высокоточных ударов опорные пункты ВСУ взлетели на воздух, была уничтожена боевая техника украинских воск. Слаженная работа бойцов ВС России не оставляет врагу шансов на спасение.

Отмечается, что экипажи крылатых "Аллигаторов" не только громят военную инфраструктуру Вооруженных сил Незалежной, но также оперативно доставляют десантные группы, военные грузы и осуществляют авиационную поддержку подразделений.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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