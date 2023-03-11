Незалежные лишились последнего пути снабжения

Многострадальный донбасский город Артемовск продолжает оставаться горячей точкой на фронте проведения специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 11 марта, появилась информация о том, что нашим бойцам удалось полностью отрезать населенный пункт от Киева.



Так, сообщается, что Армия России перерезала последний крупный путь снабжения, которым пользовались Вооруженные силы Украины. Таким образом, оставшиеся в зоне боевых действий незалежные вояки фактически обречены.



Известно, что крупный путь снабжения оказался под полным огневым контролем вагнеровцев. Теперь украинские военные могут использовать только размытые проселочные дороги, что резко ухудшило их положение.



Сейчас украинский противник оказался в критической ситуации, в городе продолжаются кровавые схватки. Армия России активно перемалывает силы противника – сейчас стремительно расширяется северный фланг на запад. Украинскому противнику можно только посочувствовать.

