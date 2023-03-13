НАТО и ВСУ готовят атаку на Крым: есть несколько сценариев

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Официальные лица Киева начали подготовку кампании по возвращению Крымского полуострова. Сперва Зеленский и другие высокопоставленние чиновники стали заявлять, что уже летом намереваются установить там контроль. У этого, считают военные эксперты, есть определенное назначение – руководство сможет оправдать любые потери, которые понесет личный состав, оправдывая все высшей целью.
У Украины есть несколько тактик для начала крымской операции. Одна из них – активные атаки на южном направлении. Это поможет сдерживать наступление в Донбассе, нанося удары в Керченском проливе.
Другой вариант – выход ВСУ на Мелитополь и Бердянск, либо, как запасной сценарий, удар по Волновахе с выходом на Мариуполь, чтобы существенно сократить дистанцию до Крыма. Эксперты полагают, что во всех сучаях Киеву будут помогать специалисты НАТО поставками вооружения и передачей разведданных.
"Вот только помощь США в атаке объектов в Крыму лишь усугубит ситуацию", – утверждают аналитики.
По их словам, западные военные уже провели учения для ВСУ по наступлению на Крымский полуостров, а Евросоюз согласился с решением украинского руководства о подготовке атаки.
Противник пытался выйти из города