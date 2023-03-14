Боец поделился последними новостями с полей СВО

Многострадальный город Артемовск остается в центре внимания журналистов и общественности. Ожесточенные бои за этот населенный пункт не прекращаются. При этом, как сообщил один из бойцов ЧВК "Вагнер", украинский противник делает все для того, чтобы увеличить количество жертв с нашей страны.

Так, сейчас вояки Вооруженных сил Незалежной начали работать всеми видами доступного им вооружения, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".



"Оркестрант" заявил, что в небе над российскими позициями регулярно появляются стаи "вертушек" – вертолеты противника бьют исключительно по местам дислокации живой силы. Бронетехника перестала интересовать врага, они стремятся погубить как можно больше жизней русских солдат – удары наносят по окопам и лесопосадкам, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



Также украинцы активно применяют танковые карусели. К месту соприкосновения пребывает одна машина, активно отрабатывает по нашим позициям, после этого покидает поле боя, а на смену ей тут же приходит другая.



Боец "Вагнера" подчеркнул, что организация обороны противника заслуживает уважения. Впрочем, на отдельных участках ее удается проломить за пару дней, передает "Радио 1". Такая же судьба ждет все позиции всушников в Артемовске.

