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Несмотря на явные провалы во многих зонах специальной военной операции по демилитаризации украинского государства, киевский режим всеми силами стремится выслужиться перед западными кураторами и продолжает активно сопротивляться. Так, сегодня, 14 марта, стало известно, что Украина приступила к переброске боевой техники в Запорожье.
Такой тревожной информацией с общественностью поделился представитель местной администрации Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий отметил, что Киев отправил большое количество истребителей и вертолетов на Запорожское направление, сообщает РИА ФАН.
Как пояснил член главного совета администрации нового российского региона, в первую очередь, в Запорожье перебрасывают воздушную технику советских времен, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По словам Рогова, она по-тихому была передана Украине государствами бывшего Варшавского договора. Также там замечена техника, которую в свое время вывезли вояки США из Афганистана, отмечает телеканал "360".
Судя по всему, киевский режим планирует очередную провокацию в многострадальной Запорожской области. Армия России готова дать отпор врагу на всех направлениях.
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