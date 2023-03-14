Туча истребителей в небе: ВСУ готовят операцию в Запорожье

Туча истребителей в небе: ВСУ готовят операцию в Запорожье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киевский режим не сдается

Несмотря на явные провалы во многих зонах специальной военной операции по демилитаризации украинского государства, киевский режим всеми силами стремится выслужиться перед западными кураторами и продолжает активно сопротивляться. Так, сегодня, 14 марта, стало известно, что Украина приступила к переброске боевой техники в Запорожье.

Такой тревожной информацией с общественностью поделился представитель местной администрации Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий отметил, что Киев отправил большое количество истребителей и вертолетов на Запорожское направление, сообщает РИА ФАН.

Как пояснил член главного совета администрации нового российского региона, в первую очередь, в Запорожье перебрасывают воздушную технику советских времен, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". По словам Рогова, она по-тихому была передана Украине государствами бывшего Варшавского договора. Также там замечена техника, которую в свое время вывезли вояки США из Афганистана, отмечает телеканал "360".

Судя по всему, киевский режим планирует очередную провокацию в многострадальной Запорожской области. Армия России готова дать отпор врагу на всех направлениях.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кремль выступил с заявлением после новости о переговорах Китая с Зеленским

Москва не отрицает, но и не подтверждает

Финансовая система США зашаталась: Байден выступил с экстренным обращением

После речи президент молча ушел, отказавшись от комментариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей