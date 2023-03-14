Как "Буки" охраняют небо над российскими позициям под Угледаром – видео

Техника показала свою эффективность

Ожесточенные бои продолжаются во многих зонах специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сражения не прекращаются под многострадальным Угледаром. В интернет-пространстве появились красочные кадры с зенитными комплексами "Бук", которые круглосуточно охраняют наши позиции.

Эпичный видеоролик опубликовали журналисты "Пятого канала". На запись попала переброска расчетов противовоздушной обороны в южно-донецкую зону СВО.



Русские "Буки" хорошо замаскировали, после чего военные тут же сели за мониторы. Благодаря высокой эффективности средств ПВО наши позиции надежно защищены.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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