Как "Буки" охраняют небо над российскими позициям под Угледаром – видео

Техника показала свою эффективность

Ожесточенные бои продолжаются во многих зонах специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сражения не прекращаются под многострадальным Угледаром. В интернет-пространстве появились красочные кадры с зенитными комплексами "Бук", которые круглосуточно охраняют наши позиции.



Эпичный видеоролик опубликовали журналисты "Пятого канала". На запись попала переброска расчетов противовоздушной обороны в южно-донецкую зону СВО.

Русские "Буки" хорошо замаскировали, после чего военные тут же сели за мониторы. Благодаря высокой эффективности средств ПВО наши позиции надежно защищены.